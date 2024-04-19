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«Дыхание сокола»: простой способ победить бессонницу за 5 минут

«Дыхание сокола»: простой способ победить бессонницу за 5 минут

22:46, 19 апр 2024

В современном мире полном стрессов и тревог, качественный сон зачастую бывает не у всех. Отчаявшись найти решение, люди пробуют различные способы, но нередко безрезультатно. Однако существует древняя дыхательная практика, которая может стать вашим спасательным кругом в борьбе с бессонницей.

Руслан Масгутов, врач-ортопед, специалист по мануальной терапии и психолог, делится секретом техники «Дыхания Сокола». Эта уникальная методика помогает расслабить тело и разум, погружая в состояние, идеальное для глубокого сна.

«Суть проста — вдох совершается быстро, всего за секунду, а выдох должен быть медленным и длиться около 7 секунд», — поясняет доктор Масгутов.

Такой ритм дыхания способствует снижению психического напряжения, успокаивая нервную систему.

Специалист рекомендует практиковать «Дыхание Сокола» в течение 5-10 минут перед сном.

«После этого вы буквально впадете в сон, это поразительно эффективно», — утверждает он.

Если же проблемы со сном сохраняются в течение длительного времени, важно обратиться к врачу для выявления и устранения возможных причин.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: бессонница здоровье
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