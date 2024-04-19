Убийца жира и раковых клеток: просто добавляйте 15 граммов этого продукта в пищу

23:18, 19 апр 2024

Революционное открытие было сделано группой китайских ученых, результаты работы которых опубликованы в авторитетном медицинском журнале British Medical Journal. В эксперименте приняли участие 500 человек, разделенных на две группы. Первая группа употребляла острую пищу три раза в неделю, в то время как вторая исключила жгучие приправы из своего рациона. Итоги исследования оказались поразительными — смертность в группе любителей остренького оказалась на 14% ниже, чем среди тех, кто предпочитал более мягкую кухню.

Секрет этого феномена кроется в уникальном химическом составе перца и, в частности, его основном компоненте — капсаицине. Этот активный ингредиент не только придает перцу его характерный жгучий вкус, но и обладает целым рядом удивительных свойств, благотворно влияющих на организм.

«Капсаицин стимулирует выработку гормонов радости — эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень стресса», — поясняет Светлана Доможирова, врач-энтеролог ООО «Инвитро-Урал».

Но на этом полезные свойства капсаицина не заканчиваются.

Согласно последним исследованиям, этот уникальный компонент перца также обладает способностью бороться с раковыми клетками, угнетая их митохондрии и лишая энергии, необходимой для роста и деления. При этом здоровые клетки организма не страдают от воздействия капсаицина.

Кроме того, употребление острой пищи помогает снизить накопление холестерина на стенках сосудов, препятствуя развитию атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Жгучий перец также выступает в роли натурального антибиотика, уничтожая вредные бактерии, которые могут попасть в организм с пищей.

«Благодаря острой пище ускоряется обмен веществ, заставляя организм сжигать энергию быстрее. Кроме того, острые блюда препятствуют перееданию, поскольку трудно съесть слишком много жгучей пищи», — добавляет доктор Доможирова.

Однако стоит помнить, что, как и любое лекарственное средство, острый перец следует употреблять в умеренных дозах. Специалисты рекомендуют не превышать суточную норму в 15 граммов, чтобы избежать нежелательных последствий для желудочно-кишечного тракта. Кроме того, перед введением жгучих приправ в рацион необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарственные препараты.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru