Не спешите колоть прививку: врач назвала противопоказания, о которых молчат

23:25, 19 апр 2024

Светлана Бурнацкая, опытный врач, подчеркнула, что хотя серьезные осложнения после вакцинации случаются крайне редко, нельзя игнорировать возможность некоторых локальных побочных эффектов, таких как покраснение, отечность или боль в месте инъекции.

В случае проявления аллергических реакций или сильной болезненности Бурнацкая настоятельно рекомендует незамедлительно проконсультироваться с медицинским специалистом. Тем не менее, она подчеркнула, что большинство людей переносят вакцинацию без каких-либо серьезных проблем.

Однако существуют определенные группы населения, для которых вакцинация может представлять повышенный риск. К ним относятся беременные женщины, поскольку некоторые виды вакцин могут негативно повлиять на развитие плода. Кроме того, людям с тяжелыми формами иммунодефицита, острыми или тяжелыми заболеваниями также следует воздержаться от вакцинации без предварительной консультации с врачом.

Бурнацкая подчеркнула, что пациенты, страдающие аутоиммунными или неврологическими расстройствами, должны тщательно обсудить с лечащим врачом возможные риски и преимущества вакцинации перед принятием окончательного решения.

После прохождения вакцинации медицинские эксперты рекомендуют воздерживаться от чрезмерных физических нагрузок и обеспечить достаточный отдых организму. Также важно поддерживать правильный водный баланс, потребляя достаточное количество жидкости, чтобы предотвратить головные боли и высокую температуру тела.

Автор: Семен Подгорный