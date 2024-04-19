Вода с лимоном убивает: доктор Вялов рассказал, как россияне доводят себя до рака

23:33, 19 апр 2024

В последнее время набрала популярность теория о том, что утренний прием воды с лимоном натощак является чудодейственным средством для лечения многих недугов. Однако авторитетный специалист в области гастроэнтерологии и гепатологии Сергей Вялов развеял этот миф, предостерегая об опасности такой практики.

«Занимаясь самолечением водой с лимоном, человек только теряет драгоценное время. Нерешенная проблема со здоровьем лишь усугубляется, приближая более серьезные заболевания», — резюмирует гастроэнтеролог.

Согласно мнению врача, распространенное мнение о том, что вода с лимоном стимулирует пищеварение и повышает выработку желудочного сока, не имеет под собой научного обоснования. Временное субъективное улучшение самочувствия объясняется лишь кратковременной стимуляцией моторики и тонуса желудка.

Доктор Вялов также развеял популярное заблуждение о том, что лимонная кислота якобы способствует защелачиванию желудочной среды. По его словам, лимонный сок представляет собой кислоту, которая не может повысить кислотность желудка, а при наличии воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте будет лишь провоцировать их дальнейшее обострение.

«Важно помнить, что хронические воспалительные процессы могут привести к развитию онкологических заболеваний», — предупреждает врач Вялов, призывая воздержаться от самолечения водой с лимоном.

Представленная информация носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru