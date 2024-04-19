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Варикоз уйдет навсегда без операции: Эта натуральная мазь, одобренная флебологом Осиповой, вернет вашим ногам красоту и здоровье

Варикоз уйдет навсегда без операции: Эта натуральная мазь, одобренная флебологом Осиповой, вернет вашим ногам красоту и здоровье

23:41, 19 апр 2024

В современном мире, где медицинские технологии шагнули далеко вперед, люди зачастую забывают о целительной силе природы. Однако некоторые растения, произрастающие буквально у нас под ногами, могут стать ценными помощниками в борьбе с распространенными заболеваниями. Одним из таких растений является крапива – невзрачное на первый взгляд, но обладающее мощными лечебными свойствами.

Согласно словам Екатерины Осиповой, опытного сосудистого хирурга и флеболога, крапива оказывает укрепляющее и тонизирующее воздействие на венозную систему. Благодаря богатому химическому составу, это растение способствует улучшению кровотока и устраняет застои в венах, что делает его эффективным помощником в комплексной терапии варикозного расширения вен.

Однако использовать сырую крапиву напрямую невозможно из-за обжигающих волосков, которыми она покрыта. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого дара природы, молодую зелень следует собрать в мае, когда она наиболее богата питательными веществами. Из нее готовят чаи, отвары или настойки для внутреннего применения, а также компрессы, мази и растирки для наружного использования.

"После консультации со специалистом приверженцы народной медицины могут применять лечебные травы по различным рецептам. Они подходят как для лечения варикоза, так и для его профилактики", - отмечает доктор Осипова.

Она делится простым рецептом приготовления мази на основе крапивы для лечения варикозного расширения вен:

Свежую крапиву нужно измельчить и смешать с жирным кремом или вазелином в соотношении 1:3. Полученную смесь можно наносить на пораженные участки конечностей до 3 раз в день, после чего ноги следует обмотать эластичным бинтом. Мазь хранится в холодильнике не более недели.

Несмотря на все преимущества растительных средств, важно помнить, что представленная информация носит ознакомительный характер. Перед применением любых лечебных методов необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: варикоз здоровье крапива
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