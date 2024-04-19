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Прощай, проволочник в овощах: этим «шашлыком» по совету опытного дачника спасся целый поселок

Прощай, проволочник в овощах: этим «шашлыком» по совету опытного дачника спасся целый поселок

23:56, 19 апр 2024

Проблема, знакомая многим дачникам — урожай корнеплодов оказывается испещренным отверстиями. Виновник — проволочник, прожорливый подземный вредитель. Избавиться от него непросто, но существует эффективный и безопасный метод, основанный на использовании особенностей питания этого существа.

Картофель, морковь, свекла — клубни и корнеплоды с многочисленными отверстиями придется безжалостно выбрасывать. Причина — активность проволочника, бескрылого жука, чьи личинки питаются растительными тканями под землей. Ученые сельскохозяйственной академии ТСХА разработали действенный метод защиты урожая от этого вредителя.

По словам агронома Ксении Давыдовой, применять агрессивные химические инсектициды на грядках с растущими овощами нежелательно. Вместо этого она рекомендует использовать естественную тягу личинок проволочника к подземной части растений. Для этого перед высадкой семян следует приготовить своеобразную приманку.

На металлический прут нанизываются куски картофеля, моркови и свеклы подобно шашлыку. Затем эти корнеплоды зарываются в несколько местах на грядке. Спустя пару дней заманчивый аромат привлечет личинок проволочника, которые устремятся на бесплатное угощение. В этот момент ловушки можно безопасно извлечь из земли вместе с попавшимися жукам.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы огород проволочник
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