Никакой пользы: врач назвал популярный среди россиян продукт суррогатом – откажитесь от него
21:45, 20 апр 2024
В современном ритме жизни многие из нас привыкли начинать свой день с бодрящего глотка кофе. Однако далеко не все из популярных кофейных напитков действительно оказывают тонизирующее воздействие. Одним из таких псевдокофе, не приносящим никакой пользы организму, является широко распространенный растворимый кофе «три в одном».
Это утверждение принадлежит Артуру Бернацкому — ведущему эксперту в области гастроэнтерологии, диетологии и онкологии из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова. По словам специалиста, несмотря на название, в составе данного напитка полностью отсутствует кофеин — главный действующий компонент настоящего кофе, ответственный за его бодрящие свойства.
Вместо кофеина в растворимом псевдокофе содержится теобромин — вещество, оказывающее прямо противоположное, тормозящее действие на организм. Как результат, после употребления этого напитка человек ощущает не взрыв энергии, а, наоборот, сонливость и вялость.
Артур Бернацкий открыто называет такой псевдокофе суррогатом и сравнивает его с «кофеином без кофеина» — искусственным продуктом, в котором путем химических процессов высвобождаются определенные вещества, полностью меняя сам продукт.