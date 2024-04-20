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Никакой пользы: врач назвал популярный среди россиян продукт суррогатом – откажитесь от него

Никакой пользы: врач назвал популярный среди россиян продукт суррогатом – откажитесь от него

21:45, 20 апр 2024

В современном ритме жизни многие из нас привыкли начинать свой день с бодрящего глотка кофе. Однако далеко не все из популярных кофейных напитков действительно оказывают тонизирующее воздействие. Одним из таких псевдокофе, не приносящим никакой пользы организму, является широко распространенный растворимый кофе «три в одном».

Это утверждение принадлежит Артуру Бернацкому — ведущему эксперту в области гастроэнтерологии, диетологии и онкологии из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова. По словам специалиста, несмотря на название, в составе данного напитка полностью отсутствует кофеин — главный действующий компонент настоящего кофе, ответственный за его бодрящие свойства.

Вместо кофеина в растворимом псевдокофе содержится теобромин — вещество, оказывающее прямо противоположное, тормозящее действие на организм. Как результат, после употребления этого напитка человек ощущает не взрыв энергии, а, наоборот, сонливость и вялость.

Артур Бернацкий открыто называет такой псевдокофе суррогатом и сравнивает его с «кофеином без кофеина» — искусственным продуктом, в котором путем химических процессов высвобождаются определенные вещества, полностью меняя сам продукт.

- Важно понимать, как на самом деле производится растворимый псевдокофе, — объясняет эксперт. — Сначала обычный кофе заваривается, а затем полученная жидкость высушивается. В процессе этой сушки кофеин и ароматные эфирные масла, придающие кофе его характерный вкус и свойства, полностью испаряются и улетучиваются. В готовом продукте остаются лишь кофейная кислота и бездейственный теобромин. Таким образом, никакого полезного действия этот широко разрекламированный напиток на организм человека не оказывает.
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Автор: Вадим Рудаков
Теги: кофе здоровье
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