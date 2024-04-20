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Ножи острее бритвы за считанные минуты: простая техника заточки для дома

Ножи острее бритвы за считанные минуты: простая техника заточки для дома

21:51, 20 апр 2024

В любом домашнем хозяйстве ножи являются незаменимым инструментом, без которого трудно представить приготовление пищи. Однако со временем лезвия тупятся, и процесс нарезки становится настоящей проблемой. Многие хозяйки сталкиваются с этой ситуацией, но не всегда знают, как ее исправить. К счастью, есть простой и доступный способ восстановить остроту ножей, не прибегая к услугам профессионалов.

Прежде чем приступить к заточке, важно определить, действительно ли ваши ножи нуждаются в этой процедуре. Проведите небольшой тест: попытайтесь разрезать лист бумаги. Если лезвие не справляется с этой задачей, значит, пришло время принять меры. Не волнуйтесь, вы можете вернуть ножам былую остроту, не выходя из дома.

Первым шагом станет подготовка ножа. Возьмите стакан и наполните его водой комнатной температуры. Добавьте в воду две столовые ложки обычной поваренной соли и аккуратно опустите нож лезвием вниз. Оставьте его на десять минут – достаточно времени для того, чтобы соляной раствор начал свое действие.

После того как десять минут истекут, достаньте нож из стакана. Теперь переверните керамическую кружку или тарелку вверх дном. Начните аккуратно проводить лезвием ножа по керамической поверхности, совершая плавные движения под углом примерно 20 градусов. Продолжайте эту процедуру в течение двух-трех минут, равномерно заточив всю длину лезвия.

Сделайте это и ножи больше не нужно будет точить: лезвие всегда будет острым

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Сделайте это и ножи больше не нужно будет точить: лезвие всегда будет острым
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы нож
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