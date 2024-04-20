Чудо-подкормка для рассады томатов: непременно внесите её после пикировки и высадки растений в теплицу - взрывной рост и обильный урожай

22:05, 20 апр 2024

Стремитесь к обильному урожаю сочных и ароматных томатов? Тогда вам необходимо уделить особое внимание подкормке рассады на ранней стадии. Правильное питание молодых растений – ключ к их будущему процветанию. И в этом нам поможет одно простое, но невероятно эффективное средство – кальциевая селитра.

Кальциевая селитра – настоящая находка для выращивания томатов. Эти капризные овощные культуры будут рады этому удобрению. Секрет кроется в легкоусвояемой водорастворимой форме кальция, содержащейся в селитре. Внесение этого средства не только обеспечивает стабильный уровень кислотности почвы, но и способствует здоровому, мощному росту саженцев, делая их менее восприимчивыми к распространенной вершинной гнили.

Первую подкормку кальциевой селитрой рекомендуется провести, когда молодые растения оправятся после пикировки – обычно через 7-10 дней после пересадки. Приготовьте раствор, растворив чайную ложку гранул в 1,5 литрах воды. Аккуратно полейте каждое растение, используя около 100 граммов раствора под корень. Не забудьте также опрыснуть листву из садового пульверизатора – такая двойная подкормка принесет максимальную пользу.

Своевременная подкормка кальциевой селитрой поможет предотвратить нежелательные гнилостные процессы и защитить ваши драгоценные томаты от опасных грибковых инфекций.

После высадки рассады в теплицу не забудьте провести вторую подкормку кальциевой селитрой через 5-7 дней. А во время цветения, если замечена нехватка азота, можно дополнительно внести третью порцию удобрения.

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете вырастить поистине роскошные кусты с обилием крупных, сочных плодов.





Автор: Вадим Рудаков