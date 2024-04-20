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«Можно ли удалять родинки?»: Онколог назвала 7 основных способов профилактики рака кожи

«Можно ли удалять родинки?»: Онколог назвала 7 основных способов профилактики рака кожи

22:12, 20 апр 2024

Под безжалостными лучами летнего солнца таится смертельная опасность. Незаметная для невооруженного глаза, она проникает в самые глубокие слои кожи, угрожая здоровью и жизни. Речь идет о раке кожи – коварном заболевании, против которого следует вооружиться знаниями и бдительностью.

В авангарде этой невидимой угрозы выступает меланома – одна из наиболее агрессивных форм рака кожи. Ее зловещие метастазы способны распространяться по организму со скоростью лесного пожара. Но меланома – не единственный враг, поджидающий нас под палящими лучами. Базальноклеточный и плоскоклеточный рак кожи также наносят ощутимый урон, угрожая жизни и здоровью все большего числа людей.

Возникновение меланомы зачастую связано с родинками, но около 70% случаев происходят на совершенно здоровых участках кожи. Вопреки распространенному заблуждению, травмы и удаление родинок не повышают риск развития этого смертельного недуга. Главным виновником выступает ультрафиолетовое излучение, беспрепятственно проникающее сквозь защитный барьер кожи.

Плоскоклеточный рак кожи, по статистике, встречается в шесть раз чаще меланомы. Тем не менее, его смертность приближается к показателям последней. Виной тому – все тот же ультрафиолет, безжалостно атакующий незащищенную кожу.

Чтобы обезопасить себя от этих коварных недугов, необходимо соблюдать строгие меры предосторожности. Защитные кремы следует наносить задолго до выхода на улицу и обновлять их каждые два часа. Регулярные визиты к дерматологу позволят вовремя распознать опасные симптомы. Избегайте частых травм кожи, ведущих к ослаблению защитного барьера.

Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, лечение хронических кожных заболеваний и своевременная вакцинация от вируса папилломы человека – вот дополнительный арсенал в борьбе с этой смертельной угрозой. Вооружитесь знаниями и бдительностью, чтобы солнечные лучи приносили лишь радость, а не боль и страдания.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье рак
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