Сочный и ароматный шашлык из куриного бедра: секреты идеального маринада

22:34, 20 апр 2024

Майские праздники уже не за горами, а это значит, что пора готовиться к приготовлению ароматного шашлыка. Рецептов маринадов для курицы существует множество, но сегодня мы поделимся с вами особым секретом, который позволит даже начинающим кулинарам приготовить непревзойденное блюдо.

Секрет кроется в простоте и эффективности: наш маринад не требует экзотических ингредиентов, но гарантирует сочность, нежность и неповторимый аромат куриного шашлыка.

Филе куриного бедра: количество зависит от желаемого количества порций.

2 луковицы.

3 столовые ложки растительного масла.

Газированная вода: объем зависит от количества мяса.

1 пучок кинзы.

1 чайная ложка измельченного перца чили.

1 чайная ложка паприки.

Соль и черный перец по вкусу.

Итак, для приготовления вам понадобится:

Приготовление:

Выбираем филе куриного бедра. Именно эта часть курицы идеально подходит для шашлыка: она не такая сухая, как грудка, и при этом хорошо пропитывается маринадом. Нарезаем каждый кусок мяса на три части. Лук режем полукольцами. Не торопитесь сразу отправлять его к мясу: сначала выжмите из лука сок и добавьте его к курице. Это добавит маринаду сочности и пикантности. Солим и перчим мясо по вкусу. Добавляем к курице измельченную кинзу, молотый перец чили и паприку. Вливаем растительное масло. Заливаем курицу газированной водой. Она сделает мясо мягким и сочным, а также ускорит процесс маринования. Убедитесь, что вода полностью покрывает все кусочки. Тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы маринад равномерно распределился по мясу. Оставляем курицу мариноваться минимум на 3 часа. А лучше – на ночь.

Несколько советов:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад немного лимонного сока или уксуса.

Любители острых блюд могут увеличить количество перца чили.

Если у вас нет кинзы, ее можно заменить петрушкой или укропом.

Шашлык из куриного бедра прекрасно сочетается с любыми соусами.

С таким простым рецептом вы обязательно приготовите самый вкусный шашлык на майских праздниках!

Автор: Вадим Рудаков