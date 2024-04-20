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Сочный и ароматный шашлык из куриного бедра: секреты идеального маринада

Сочный и ароматный шашлык из куриного бедра: секреты идеального маринада

22:34, 20 апр 2024

Майские праздники уже не за горами, а это значит, что пора готовиться к приготовлению ароматного шашлыка. Рецептов маринадов для курицы существует множество, но сегодня мы поделимся с вами особым секретом, который позволит даже начинающим кулинарам приготовить непревзойденное блюдо.

Секрет кроется в простоте и эффективности: наш маринад не требует экзотических ингредиентов, но гарантирует сочность, нежность и неповторимый аромат куриного шашлыка.

Итак, для приготовления вам понадобится:
  • Филе куриного бедра: количество зависит от желаемого количества порций.
  • 2 луковицы.
  • 3 столовые ложки растительного масла.
  • Газированная вода: объем зависит от количества мяса.
  • 1 пучок кинзы.
  • 1 чайная ложка измельченного перца чили.
  • 1 чайная ложка паприки.
  • Соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Выбираем филе куриного бедра. Именно эта часть курицы идеально подходит для шашлыка: она не такая сухая, как грудка, и при этом хорошо пропитывается маринадом. Нарезаем каждый кусок мяса на три части.
  2. Лук режем полукольцами. Не торопитесь сразу отправлять его к мясу: сначала выжмите из лука сок и добавьте его к курице. Это добавит маринаду сочности и пикантности.
  3. Солим и перчим мясо по вкусу.
  4. Добавляем к курице измельченную кинзу, молотый перец чили и паприку.
  5. Вливаем растительное масло.
  6. Заливаем курицу газированной водой. Она сделает мясо мягким и сочным, а также ускорит процесс маринования. Убедитесь, что вода полностью покрывает все кусочки.
  7. Тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы маринад равномерно распределился по мясу.
  8. Оставляем курицу мариноваться минимум на 3 часа. А лучше – на ночь.

Несколько советов:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад немного лимонного сока или уксуса.
  • Любители острых блюд могут увеличить количество перца чили.
  • Если у вас нет кинзы, ее можно заменить петрушкой или укропом.
  • Шашлык из куриного бедра прекрасно сочетается с любыми соусами.

С таким простым рецептом вы обязательно приготовите самый вкусный шашлык на майских праздниках!

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: рецепты шашлык
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