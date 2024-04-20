Крепче гранита: Роспотребнадзор рекомендует эту специю – всего одна чайная ложка в день защитит от остеопороза

22:42, 20 апр 2024

В постоянной гонке за здоровьем зачастую упускаются из виду простые решения, которые природа дарит нам в изобилии. Одна из таких естественных альтернатив, способная укрепить костную ткань и предотвратить развитие остеопороза, скрывается в знакомой многим пряной приправе.

Речь идет о гвоздике – ароматной специи, которая привычно соседствует с имбирем, корицей и другими пряностями на кухнях по всему миру. Однако мало кто задумывается о поистине уникальных свойствах этого непритязательного растения.

В составе гвоздики содержится вещество эвгенол, оказывающее благотворное влияние на плотность костей. Помимо этого, всего в одной чайной ложке молотой гвоздики скрывается 55% суточной нормы марганца для взрослого человека. Этот минерал играет важнейшую роль в укреплении скелета и поддержании его прочности.

Но на этом список достоинств гвоздики не заканчивается. Данная пряность способствует выработке инсулина и снижает риск воспалительных процессов в поджелудочной железе. Кроме того, жевание целой сушеной гвоздичной почки может избавить от неприятного запаха изо рта, подарив свежесть дыханию.

Тем, кто озабочен состоянием своих костей, стоит присмотреться к этому доступному природному помощнику. Возможно, решение проблемы находится на расстоянии вытянутой руки – на вашей домашней кухонной полке.

Важно помнить, что данная информация носит ознакомительный характер и не заменяет квалифицированной медицинской консультации. Принимать решение о внесении изменений в свой рацион следует, проконсультировавшись с лечащим врачом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru