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Спасти цветы поможет детский подгузник: уезжая надолго из дома применяю лайфхак продвинутых цветоводов

Спасти цветы поможет детский подгузник: уезжая надолго из дома применяю лайфхак продвинутых цветоводов

22:50, 20 апр 2024

Полив растений при длительном отсутствии дома — извечная головная боль для любого цветовода. Но, как оказалось, решение этой проблемы может крыться в самом неожиданном месте — в детской комнате!

В попытках найти эффективный способ сохранить своих зеленых питомцев в отличной форме, опытные садоводы нередко проявляют завидную смекалку. Одним из таких жизненных хитростей поделилась агроном Ксения Давыдова, предложив использовать в качестве своеобразного резервуара для воды обычный одноразовый подгузник.

Секрет кроется в уникальном наполнителе, используемом в подгузниках для впитывания жидкости. Волшебным компонентом является полимер полиакрилат натрия, способный превращаться в гелеобразное состояние при контакте с водой. По своим свойствам этот гель идентичен популярному у садоводов гидрогелю — незаменимому помощнику в поддержании растений в здоровом состоянии.

Планируя отъезд из дома на продолжительный срок, больше не нужно переживать, что ваши цветочные питомцы останутся без влаги. Достаточно поместить кусочек подгузника на дно горшка или целый памперс, если емкость большого размера. После обильного полива лишняя вода будет проходить сквозь дренажные отверстия и скапливаться в гелевом наполнителе. Корневая система растения сможет постепенно забирать необходимую влагу из этого своеобразного резервуара на все время вашего отсутствия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: советы цветы
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