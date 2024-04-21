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Чёрная смородина порадует рекордным урожаем: заправские дачники используют в апреле только эту подкормку

Чёрная смородина порадует рекордным урожаем: заправские дачники используют в апреле только эту подкормку

11:45, 21 апр 2024

Апрель – период, когда чёрная смородина пробуждается от зимнего сна и возобновляет свое развитие. В это время кустарники особенно нуждаются в подпитке азотом, который играет ключевую роль в формировании урожая. Научные исследования показывают, что до начала цветения чёрной смородине необходимо получить около 30% общей сезонной потребности в азоте. Именно поэтому садоводам рекомендуется уделять особое внимание подкормкам, богатым этим жизненно важным элементом.

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Приготовление азотной подкормки – процесс несложный. Для этого потребуется растворить 2 столовые ложки мочевины или аммиачной селитры в 10 литрах воды. Специалисты советуют разделить внесение азотных удобрений на два этапа: 70% нормы – во время распускания листьев, а оставшиеся 30% – когда начинают осыпаться завязи. Как отмечает агроном-селекционер Светлана Михайлова, такой подход способствует закладке новых цветочных почек, что, в свою очередь, обеспечивает хороший задел на будущий урожай.

На разных стадиях развития кустарника предпочтение следует отдавать различным видам азотных удобрений. Во время распускания листьев идеальным выбором станет аммиачная селитра, поскольку она стимулирует рост побегов и улучшает вкусовые качества плодов. Когда же завязи начинают осыпаться, лучше использовать мочевину – она способствует закладке большего количества цветочных почек на следующий сезон.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы смородина
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