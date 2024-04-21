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Тонометр будет пылиться в шкафу: кардиолог посоветовал одно простое упражнение для снижения давления — всего 1 минута в день

Тонометр будет пылиться в шкафу: кардиолог посоветовал одно простое упражнение для снижения давления — всего 1 минута в день

11:52, 21 апр 2024

Анна Кореневич, специалист- кардиолог, раскрывает секрет в своем популярном Дзен-канале. Постоянно повышенное давление 140/90 мм ртутного столба в подавляющем большинстве случаев (около 90%) приводит к фатальным последствиям — инфарктам, инсультам и почечной недостаточности.

По мнению врача, главным виновником многих сердечно-сосудистых недугов выступает многолетний хронический стресс. Особенно он пагубен для тех, кто не расстается с тонометром, одержимо отслеживая каждое колебание давления.

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Однако есть и другой фактор риска, на который указывает Кореневич — чрезмерные физические нагрузки. Здесь важно соблюдать разумный баланс.

Врач предлагает эффективный экспресс-метод для быстрого снижения повышенного артериального давления. Для этого достаточно создать кратковременное, но серьезное физическое напряжение, например, с помощью упражнения «планка».

Всего одна минута в день, потраченная на эту асану, способна не только нормализовать давление, но и вызвать глубокое физическое и эмоциональное расслабление всего организма. По словам Кореневич, регулярное выполнение планки защитит от инсульта и инфаркта.

Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье давление советы
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