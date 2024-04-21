Лучше любого навоза: агроном ТСХА раскрыл рецепт шикарного японского удобрения, которое вы можете сделать сами

11:58, 21 апр 2024

Мечтаете об обильном урожае овощей и фруктов? Тогда вам стоит узнать об удивительном японском удобрении Бокаши, которое творит чудеса на грядках. Этот естественный стимулятор роста растений быстро набирает популярность среди опытных огородников благодаря своей поразительной эффективности.

Секрет кроется в его уникальном составе на основе молочнокислых бактерий и дрожжей. Это живое микробиологическое удобрение буквально взбадривает почву, насыщая ее полезными микроорганизмами и питательными веществами. Растения просто расцветают под воздействием Бокаши, демонстрируя мощный рост и удивительную урожайность.

- Это средство - настоящая находка для огородников, - утверждает эксперт. - Благодаря ему грунт становится плодородным, растения получают все необходимые питательные вещества, а урожайность повышается в разы.

По словам Ксении Давыдовой, агронома из Тимирязевской академии, эффективность японского удобрения превосходит традиционный навоз в несколько раз.

Желающие опробовать чудодейственное японское удобрение могут либо приобрести готовый Бокаши в специализированных магазинах, либо приготовить его самостоятельно по простому рецепту. Для этого понадобятся пшеничные отруби, специальная закваска "Байкал ЭМ-1", сахар или варенье и чистая некипяченая вода.

Процесс изготовления Бокаши прост: в литр воды добавляют по две ложки закваски и сахара, тщательно перемешивают и заливают этим раствором 4 кг отрубей. Массу следует хорошо вымесить руками и разложить по герметичным пакетам или емкостям. Дальше смесь должна пробродить в теплом темном месте в течение 7-10 дней. Готовность удобрения определяется по характерному кисловатому аромату.

Полученный в результате брожения Бокаши вносят в почву перед перекопкой грядок. Результат не заставит себя ждать - растения буквально расцветут, а урожай порадует своим обилием.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru