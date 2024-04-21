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Подмышки будут сухими и без запаха: смешайте лед с этой добавкой – лучше всяких дезодорантов

Подмышки будут сухими и без запаха: смешайте лед с этой добавкой – лучше всяких дезодорантов

12:04, 21 апр 2024

Жаркое лето неумолимо приближается, а вместе с ним и проблема повышенного потоотделения. Вы устали от дорогостоящих дезодорантов, оставляющих следы на одежде и не всегда справляющихся со своей задачей? Есть простое и бюджетное решение этой досадной проблемы – натуральный домашний антиперспирант на основе лимонного сока.

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Вам понадобится всего стакан воды и несколько капель натурального лимонного сока. Размешайте их, разлейте по формочкам для льда и поместите в морозилку.

Как использовать эти замороженные лимонные кубики? Просто проведите ими по чистым сухим подмышкам. Благодаря антисептическим свойствам лимона и охлаждающему эффекту льда, потовые железы временно приостанавливают свою работу. В результате проблема влажных подмышек и неприятного запаха решается на длительное время!

Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы
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