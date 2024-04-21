Подмышки будут сухими и без запаха: смешайте лед с этой добавкой – лучше всяких дезодорантов
12:04, 21 апр 2024
Жаркое лето неумолимо приближается, а вместе с ним и проблема повышенного потоотделения. Вы устали от дорогостоящих дезодорантов, оставляющих следы на одежде и не всегда справляющихся со своей задачей? Есть простое и бюджетное решение этой досадной проблемы – натуральный домашний антиперспирант на основе лимонного сока.
Читайте также:Дезодорант больше не нужен: Врач рассказала о копеечном средстве из кухни, которое навсегда избавит от запаха пота
Вам понадобится всего стакан воды и несколько капель натурального лимонного сока. Размешайте их, разлейте по формочкам для льда и поместите в морозилку.
Как использовать эти замороженные лимонные кубики? Просто проведите ими по чистым сухим подмышкам. Благодаря антисептическим свойствам лимона и охлаждающему эффекту льда, потовые железы временно приостанавливают свою работу. В результате проблема влажных подмышек и неприятного запаха решается на длительное время!
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Читайте также
Это интересно
Дезодорант больше не нужен: Врач рассказала о копеечном средстве из кухни, которое навсегда избавит от запаха пота
Это интересно
Чистота на полгода: 2 ложки этого копеечного средства сделают окна безупречно сияющими
Это интересно
Косметический лед для лица: рецепты приготовления в домашних условиях
Это интересно
Забудьте о хлорке: добавьте при мытье полов этот натуральный антисептик, сияющая чистота обеспечена