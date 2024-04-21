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Про шарлотку и не вспомните: Готовим яблочные оладьи — восхитительное кушанье за считаные минуты

Про шарлотку и не вспомните: Готовим яблочные оладьи — восхитительное кушанье за считаные минуты

12:11, 21 апр 2024

Нет ничего лучше, чем проснуться в выходной день и побаловать себя чем-нибудь вкусненьким на завтрак. Если вы любите яблоки и хотите приготовить что-то особенное, обязательно попробуйте эти восхитительные яблочные оладьи.

Возьмите два крупных, спелых яблока и аккуратно очистите их от кожуры. Затем нарежьте мякоть мелкими кубиками размером около 0,5 см и переложите в емкость. Добавьте столовую ложку сахарного песка и щепотку ароматной корицы, тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут. Этот шаг позволит яблокам выделить свои соки и напитаться восхитительными специями.
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Пока яблочная смесь настаивается, приготовьте основу для теста. Налейте в отдельную миску 0,5 литра теплого кефира, добавьте щепотку соли и еще одну ложку сахара. Размешайте, чтобы сахар полностью растворился. Затем добавьте одно свежее яйцо и энергично взбейте вилкой. Постепенно всыпьте два стакана муки и треть чайной ложки соды, продолжая активно вымешивать, чтобы не образовывались комочки.

Аккуратно влейте яблочную смесь в тесто и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. Ваше восхитительное тесто для оладий готово!

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: рецепты оладьи
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