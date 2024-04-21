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Невероятный урожай картофеля: проверенные советы от опытных дачников

Невероятный урожай картофеля: проверенные советы от опытных дачников

22:36, 21 апр 2024

В череде весенних забот каждый садовод с нетерпением ждет момента, когда можно заняться посадкой «второго хлеба». Выращивание картофеля требует определенных знаний и соблюдения несложных правил агротехники. Однако результат того стоит — невероятно вкусный урожай, выращенный своими руками.

В первую очередь, необходимо позаботиться о подходящем месте. Идеальный участок для картофеля должен хорошо прогреваться солнцем и иметь рыхлый плодородный грунт с эффективным дренажем. Перед посадкой тщательно вскопайте почву на штык лопаты, избавляясь от сорняков, корней и камней.

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Залог будущего изобилия — правильный выбор посадочного материала. Отдавайте предпочтение районированным сортам из проверенных источников. Перед закладкой в грунт опытные огородники нередко прибегают к проращиванию клубней при комнатной температуре — этот прием позволяет получить более ранний и обильный урожай.

Высаживайте картофель в заранее подготовленные борозды, рекомендуемая глубина лунок — 10-15 см. Расстояние между рядами должно составлять 60-75 см, а между клубнями в ряду — 30-40 см в зависимости от сорта. Обильно полейте грядки сразу после посадки и поддерживайте нужный уровень влажности почвы в течение всего периода вегетации.

Регулярный рыхлящий полив, прополка, подкормки и защита от вредителей — обязательные меры по уходу за посадками картофеля. Снимать урожай лучше в период полного вызревания ботвы. Осторожно выкапывайте клубни, стараясь не повредить их.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород картофель
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