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Косяки китайских автомобилей: ТОП-5 поломок, которые назвали на СТО - не покупайте пока не прочитаете

Косяки китайских автомобилей: ТОП-5 поломок, которые назвали на СТО - не покупайте пока не прочитаете

22:45, 21 апр 2024

С растущей популярностью китайских автомобилей на российском рынке становится очевидным, что многие водители сталкиваются с техническими неисправностями, угрожающими безопасности и надежности этих транспортных средств. По данным недавнего опроса, почти 60% российских автовладельцев обладают автомобилями китайского производства, что заставляет задуматься о потенциальных проблемах, с которыми они могут столкнуться.

В поисках ответов наши корреспонденты обратились к работникам станций технического обслуживания, которые поделились своими наблюдениями и выявили пять основных проблемных областей, характерных для китайских автомобилей.

Владельцы китайских автомобилей столкнулись с серьёзными проблемами

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Одной из наиболее распространенных проблем, по словам эксперта Даниила Трегубенко, являются неполадки в электронных системах, особенно в осенне-зимний период при низких температурах. Нередко выходят из строя коробки передач или блоки их управления, создавая серьезные препятствия для безопасного вождения.

Помимо электронных систем, владельцы китайских автомобилей часто сталкиваются с поломками в узлах двигателя. Это может привести к дорогостоящему ремонту и длительным простоям транспортного средства.

Далее в списке проблем идут неисправности подвески, которые широко распространены среди большинства китайских автомобильных марок. Плохая подвеска не только создает дискомфорт при езде, но также может повлиять на управляемость и безопасность автомобиля.

Кроме того, многие российские владельцы китайских автомобилей нередко отмечают необходимость кузовного ремонта. Это может быть связано с недостаточным качеством материалов или производственными дефектами, требующими дополнительных затрат.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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