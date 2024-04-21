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Постирав в машинке вещи выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: эффект поразительный

Постирав в машинке вещи выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: эффект поразительный

22:56, 21 апр 2024

В современной жизни стиральная машина является незаменимым помощником в поддержании чистоты и порядка. Однако со временем эта очень нужная бытовая техника может утратить свой первоначальный блеск и лоск. Особенно это касается дверцы машины, которая со временем покрывается налетом и мутнеет, портя внешний вид всего устройства. Казалось бы, мутность дверцы — неизбежное следствие эксплуатации, но на самом деле существует простой способ вернуть ей первозданную прозрачность.

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В своем телеграм-канале «Простые лайфхаки» автор поделился удивительно эффективным методом очистки дверцы стиральной машины. Для этого понадобится всего лишь обычная зубная паста! Нанесите пасту на поверхность дверцы и аккуратно протрите ее губкой. Затем смойте остатки пасты теплой водой и вытрите дверцу насухо.

Этот несложный трюк позволит избавиться от въевшейся грязи и возвратить идеальную прозрачность стеклу дверцы. Ваша стиральная машина засияет новизной, а регулярное применение данного способа продлит ее безупречный внешний вид. Простое и доступное решение поможет сохранить впечатление аккуратности и чистоты в ванной комнате.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: лайфхаки стирка зубная паста
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