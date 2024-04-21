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Помогает ли коньяк при высоком давлении: нарколог Поликарпов развеял мифы народного совета

Помогает ли коньяк при высоком давлении: нарколог Поликарпов развеял мифы народного совета

23:04, 21 апр 2024

В народе часто можно услышать совет прибегнуть к коньяку для быстрого снижения высокого кровяного давления. И действительно, крепкий алкогольный напиток оказывает временный эффект, но цена за мгновенное облегчение может быть слишком высокой для вашего здоровья.

Александр Поликарпов, опытный психиатр-нарколог, развеял популярный миф о целебных свойствах коньяка при гипертонии.

«Коньяк лишь на короткое время понижает давление, вскоре оно вернется к прежним показателям», — разъяснил он в интервью «Газете.Ru».
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Врач предостерег, что подобные резкие колебания артериального давления могут нанести существенный вред сосудистой системе.

Поликарпов акцентировал внимание на опасных последствиях регулярного употребления коньяка для снижения давления.

«Коньяк вызывает критические скачки артериального давления, негативно влияя на сердце и сосуды. Кроме того, он может спровоцировать перееданиe из-за усиления аппетита», — пояснил специалист.

Для людей с диагнозом гипертония подобная практика чревата фатальными исходами вроде инсультов и инфарктов, поскольку систематически изнашивает и разрушает кровеносные сосуды.

Данная информационная статья не является медицинской рекомендацией. Для безопасного лечения высокого давления необходимо строго следовать предписаниям своего лечащего врача.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: гипертония коньяк здоровье
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