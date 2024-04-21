Бомбическая подкормка для всех ваших овощей: 4 доступных ингредиента по старинному рецепту
23:11, 21 апр 2024
В бесконечной гонке за лучшим урожаем огородники нередко теряются в многообразии подкормок, удобрений и стимуляторов. Но что, если существует универсальный состав, проверенный десятилетиями и доставшийся нам от наших предков? Именно с таким бесценным рецептом поделился эксперт Виктор Калинин, обнаружив его в записях своего деда-огородника.
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Простота и эффективность этой подкормки поражает. Всего четыре доступных ингредиента: литр кефира, сотня граммов золы, десяток капель йода и пять литров воды. Смешайте их воедино – и чудодейственный эликсир для ваших культур готов! Опрыскивайте растения этим раствором раз в неделю во время их активного роста, и плоды вашего труда впечатлят каждого.
Секрет кроется в уникальном составе. Кефир, насыщенный полезными бактериями, дарит почве жизненную силу. Зола обогащает ее минералами и микроэлементами. Йод, в свою очередь, стимулирует рост и развитие растений. А вода служит идеальным переносчиком для этого мощного коктейля питательных веществ.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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