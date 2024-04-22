Чудо-подкормка для пионов: внесите это под кусты весной

09:21, 22 апр 2024

В последние апрельские дни наступает идеальное время для первой порции питательных веществ для пионов. Рассыпание аммиачной селитры по грядке в количестве столовой ложки на квадратный метр станет отличным стартом для будущего цветочного пира. Важно не пожалеть усилий, ведь именно эти первые подкормки закладывают фундамент для щедрого цветения.

Через неделю настает черед универсального. Его гранулы следует разбросать по периметру куста, остерегаясь попадания средства на молодые ростки. Пионы отзывчиво реагируют на такое подпитывание, набираясь сил для грядущего цветочного шоу.

Не стоит забывать и о золе — этом природном помощнике садоводов. Спустя еще семь дней рекомендуется посыпать посадки пионов небольшим количеством древесной золы под кусты. Она укрепит растения и придаст цветам насыщенный, ярких оттенок. Если почва пересохла, не забудьте полить грядку после внесения золы.

Завершающим аккордом апрельских подкормок станет комплексное удобрение, например, азофоска. На каждый метр посадок потребуется столовая ложка гранул этого универсального состава. Не пренебрегайте этой процедурой, ведь она закрепит успех предыдущих подкормок.

Автор: Алия Карачурина