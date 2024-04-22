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Кровь разжижается без лекарств: простой завтрак от врача, который разгонит тромбы

Кровь разжижается без лекарств: простой завтрак от врача, который разгонит тромбы

09:37, 22 апр 2024

Утро - решающее время для нашего здоровья, и простые изменения в утренней рутине могут иметь далеко идущие последствия. В то время как многие из нас пренебрегают утренним приемом пищи, специалисты предупреждают, что такой подход может привести к серьезным проблемам со здоровьем из-за повышенной вязкости крови.

Согласно рекомендациям врача Дмитрия Тарасова, соблюдение трех простых правил поможет предотвратить опасное сгущение крови и связанные с ним осложнения, такие как тромбоэмболия легочной артерии. Его рекомендации основаны на глубоком понимании физиологических процессов в организме после ночного сна.

Во-первых, доктор Тарасов настоятельно рекомендует богатый белками завтрак. По его словам, идеальным вариантом будут нежирные сорта мяса, рыба в сочетании с молочными продуктами или яйца. В отличие от распространенного мнения, каши не обеспечивают достаточного питательного баланса для начала дня.

Второй ключевой совет - обильное питье обычной воды утром. Как объясняет врач, после пробуждения организм находится в состоянии так называемой гиповолемии, при которой объем циркулирующей крови снижен, а ее вязкость повышена. Стакан теплой воды натощак мгновенно улучшит ситуацию, разжижая кровь и облегчая работу сердца.

Наконец, доктор Тарасов рекомендует ограничить употребление сахара из-за его негативного влияния на метаболизм липидов и уровень глюкозы в крови. Чрезмерное потребление сахара неизбежно ведет к повышению вязкости крови, открывая путь к развитию серьезных сосудистых нарушений.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье кровь
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