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Редис вырастет крупным и сочным: полейте его этим составом после появления первых всходов — отличная урожайность

Редис вырастет крупным и сочным: полейте его этим составом после появления первых всходов — отличная урожайность

09:54, 22 апр 2024

Редис — один из первых вестников весны на нашем столе. Сочный, хрустящий, он не только вкусен, но и богат витаминами. Вырастить его несложно, но чтобы получить по-настоящему богатый урожай крупных корнеплодов, нужно знать несколько секретов.

Опытный садовод, ведущий Дзен-канал «Садоёж», делится своими проверенными методами, которые помогут вам вырастить редис-гигантов.

Правильная подготовка почвы — залог успеха

Залог обильного урожая закладывается еще осенью. Перекопайте грядку, внеся перегной или компост. Это не только обогатит почву питательными веществами, но и улучшит её структуру, сделав более рыхлой и воздухопроницаемой.

Если же возможности заняться подготовкой грядки осенью не было, не отчаивайтесь. Весной, как только сойдет снег, проведите те же процедуры.

Прореживание — даем простор для роста

Не стоит жалеть места для своих будущих исполинов! После появления всходов обязательно проредите редис, удалив лишние растения. Оптимальное расстояние между ними — 4-5 см.

Регулярный полив — залог сочности

Редис — влаголюбивая культура. В теплице его необходимо поливать раз в 2-3 дня, а в жаркую погоду — даже ежедневно.

Если же вы не можете регулярно посещать участок, на помощь придет мульчирование. Опилки, скошенная трава или любой другой подходящий материал помогут сохранить влагу в почве.

Рыхление — для доступа кислорода

Не забывайте про рыхление почвы — это обеспечит доступ кислорода к корням, что положительно скажется на росте и развитии растений.

В случае с тяжелыми глинистыми почвами, которые плохо пропускают воздух, можно припудрить грядки песком.

Янтарная кислота — стимулятор роста

Хотите, чтобы ваши корнеплоды росли как на дрожжах? Подкормите редис янтарной кислотой. Она стимулирует рост растений, повышает их иммунитет и улучшает усвоение питательных веществ.

Для приготовления раствора разведите 10 таблеток янтарной кислоты в небольшом количестве горячей воды.

Зола — источник калия и фосфора

Калий и фосфор — жизненно важные элементы для развития корнеплодов.

Зола, богатая этими микроэлементами, станет отличной подкормкой для редиса.

Растворите 1 стакан золы в воде, дайте настояться несколько часов, а затем смешайте зольный раствор с янтарным. Доведите общий объем до 10 литров, полейте грядки.

Совет:

Раствор янтарной кислоты лучше готовить непосредственно перед использованием.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы редис огород
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