Редис вырастет крупным и сочным: полейте его этим составом после появления первых всходов — отличная урожайность
09:54, 22 апр 2024
Редис — один из первых вестников весны на нашем столе. Сочный, хрустящий, он не только вкусен, но и богат витаминами. Вырастить его несложно, но чтобы получить по-настоящему богатый урожай крупных корнеплодов, нужно знать несколько секретов.
Опытный садовод, ведущий Дзен-канал «Садоёж», делится своими проверенными методами, которые помогут вам вырастить редис-гигантов.
Правильная подготовка почвы — залог успеха
Залог обильного урожая закладывается еще осенью. Перекопайте грядку, внеся перегной или компост. Это не только обогатит почву питательными веществами, но и улучшит её структуру, сделав более рыхлой и воздухопроницаемой.
Если же возможности заняться подготовкой грядки осенью не было, не отчаивайтесь. Весной, как только сойдет снег, проведите те же процедуры.
Прореживание — даем простор для роста
Не стоит жалеть места для своих будущих исполинов! После появления всходов обязательно проредите редис, удалив лишние растения. Оптимальное расстояние между ними — 4-5 см.
Регулярный полив — залог сочности
Редис — влаголюбивая культура. В теплице его необходимо поливать раз в 2-3 дня, а в жаркую погоду — даже ежедневно.
Если же вы не можете регулярно посещать участок, на помощь придет мульчирование. Опилки, скошенная трава или любой другой подходящий материал помогут сохранить влагу в почве.
Рыхление — для доступа кислорода
Не забывайте про рыхление почвы — это обеспечит доступ кислорода к корням, что положительно скажется на росте и развитии растений.
В случае с тяжелыми глинистыми почвами, которые плохо пропускают воздух, можно припудрить грядки песком.
Янтарная кислота — стимулятор роста
Хотите, чтобы ваши корнеплоды росли как на дрожжах? Подкормите редис янтарной кислотой. Она стимулирует рост растений, повышает их иммунитет и улучшает усвоение питательных веществ.
Для приготовления раствора разведите 10 таблеток янтарной кислоты в небольшом количестве горячей воды.
Зола — источник калия и фосфора
Калий и фосфор — жизненно важные элементы для развития корнеплодов.
Зола, богатая этими микроэлементами, станет отличной подкормкой для редиса.
Растворите 1 стакан золы в воде, дайте настояться несколько часов, а затем смешайте зольный раствор с янтарным. Доведите общий объем до 10 литров, полейте грядки.
Совет:
Раствор янтарной кислоты лучше готовить непосредственно перед использованием.
Читайте также:Когда лучше сеять редис: названы лучшие дни по лунному календарю – урожай будет отличным