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Чудо-преображение для вашего денежного дерева: один секретный ингредиент сделает его пышным и крепким

Чудо-преображение для вашего денежного дерева: один секретный ингредиент сделает его пышным и крепким

10:10, 22 апр 2024

Денежное дерево, красующееся на наших подоконниках, по праву считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Но даже этот стойкий суккулент нуждается в особом внимании в весеннюю пору, когда закладывается основа для его пышного цветения и активного роста.

Осторожно, подкормки!

Заметив, что в первые месяцы весны ваше денежное дерево не торопится просыпаться, не спешите хвататься за удобрения. В этот период стимуляция извне может скорее навредить, чем помочь.

Секрет кроется в грамотной обрезке, которая станет катализатором для пробуждения жизненных сил растения.

Вооружаемся секатором и... зеленкой?

Для проведения процедуры вам понадобится острый секатор или нож. Как советует опытный цветовод с канала Giardini di bambolina, после обрезки срезы необходимо обязательно обработать зеленкой или активированным углем. Эта мера предосторожности убережет ваше денежное дерево от инфекций и ускорит заживление ранок.

Первый блин комом: не стоит перебарщивать!

При первой обрезке важно не увлекаться и не срезать слишком много побегов. Чрезмерная "стрижка" может стать стрессом для растения и даже привести к его гибели. Ограничьтесь удалением 1/3 части побегов.

Взгляните на свое денежное дерево критическим взглядом:

  • Висящие ветки: безжалостно удаляем! Они не только некрасивы, но и могут стать причиной опрокидывания растения, особенно если ваш горшок достаточно большой и высокий.
  • "Внутренние" ветки: те, что растут внутрь кроны, также подлежат обрезке. Они не получают достаточно света и мешают развитию более перспективных побегов.

Период восстановления: тень и умеренный полив

После обрезки на некоторое время уберите денежное дерево с его привычного места на подоконнике и поместите его в тень. Прямые солнечные лучи в этот период могут негативно сказаться на восстановлении растения.

Не забывайте также о сокращении полива. Избыток влаги в этот период может привести к загниванию корней.

Уже совсем скоро вы заметите, как преобразится ваше денежное дерево. Правильная обрезка станет толчком к активному росту, и ваш любимец порадует вас пышной кроной и, возможно, даже бутонами.

Помните, что даже самое "ленивое" денежное дерево можно разбудить и превратить в цветущую красоту.

Денежное дерево разрастется на глазах: секрет кроется в дешевом аптечном средстве

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы цветы
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