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Ускорьте всходы семян тыквы в 3 раза: простой лайфхак, о котором многие не знают

Ускорьте всходы семян тыквы в 3 раза: простой лайфхак, о котором многие не знают

10:18, 22 апр 2024

Знакомая вам ситуация: посадили семена тыквы, с надеждой ждете всходов, а они все не торопятся? Не беда! Опытный агроном Вера, ведущая Дзен-канала «Огород и Компания», делится простым и эффективным способом ускорить прорастание семян тыквы с помощью мультиварки.

Секрет прост: создаем для семян идеальные условия влажности и тепла.

Что нам понадобится:

  • Мультиварка
  • Форма для приготовления на пару
  • Влажная тряпка
  • Семена тыквы
  • Вода

Шаг 1: Подготовка семян

Тщательно промойте семена тыквы, чтобы удалить остатки мякоти. Затем замочите их в теплой воде на 2-3 часа.

Шаг 2: Создание «парничка»

  1. Расстелите влажную тряпку на дне формы для приготовления на пару.
  2. Разложите на тряпке замоченные семена тыквы, оставляя между ними небольшое расстояние.
  3. Поместите форму с семенами в чашу мультиварки.

Шаг 3: Волшебство мультиварки

  1. Налейте в чашу мультиварки воду до уровня дна формы.
  2. Включите режим «Йогурт» на 12 часов. Тепло и влажность, создаваемые в этом режиме, станут идеальным катализатором для прорастания семян.
  3. По истечении 12 часов выключите мультиварку и дайте семенам «отдохнуть» 2 часа.
  4. Снова включите режим «Йогурт» на 12 часов.

Шаг 4: Результат налицо!

Уже на следующий день после начала проращивания вы заметите, что семена набухли. На второй день появятся первые ростки, а на третий день они окрепнут и порадуют вас своей длиной 1-1,3 см. Вера отмечает, что из 10 семян, пророщенных в мультиварке, взошли 9!

Этот простой метод — настоящий помощник для садовода: он позволяет быстро и эффективно прорастить семена тыквы, экономя ваше время и силы.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород тыква
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