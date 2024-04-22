Ускорьте всходы семян тыквы в 3 раза: простой лайфхак, о котором многие не знают

10:18, 22 апр 2024

Знакомая вам ситуация: посадили семена тыквы, с надеждой ждете всходов, а они все не торопятся? Не беда! Опытный агроном Вера, ведущая Дзен-канала «Огород и Компания», делится простым и эффективным способом ускорить прорастание семян тыквы с помощью мультиварки.

Секрет прост: создаем для семян идеальные условия влажности и тепла.

Что нам понадобится:

Мультиварка

Форма для приготовления на пару

Влажная тряпка

Семена тыквы

Вода

Шаг 1: Подготовка семян

Шаг 2: Создание «парничка»

Расстелите влажную тряпку на дне формы для приготовления на пару. Разложите на тряпке замоченные семена тыквы, оставляя между ними небольшое расстояние. Поместите форму с семенами в чашу мультиварки.

Шаг 3: Волшебство мультиварки

Налейте в чашу мультиварки воду до уровня дна формы. Включите режим «Йогурт» на 12 часов. Тепло и влажность, создаваемые в этом режиме, станут идеальным катализатором для прорастания семян. По истечении 12 часов выключите мультиварку и дайте семенам «отдохнуть» 2 часа. Снова включите режим «Йогурт» на 12 часов.

Шаг 4: Результат налицо!

Тщательно промойте семена тыквы, чтобы удалить остатки мякоти. Затем замочите их в теплой воде на 2-3 часа.

Уже на следующий день после начала проращивания вы заметите, что семена набухли. На второй день появятся первые ростки, а на третий день они окрепнут и порадуют вас своей длиной 1-1,3 см. Вера отмечает, что из 10 семян, пророщенных в мультиварке, взошли 9!

Этот простой метод — настоящий помощник для садовода: он позволяет быстро и эффективно прорастить семена тыквы, экономя ваше время и силы.

Автор: Алия Карачурина