+150% к урожаю огурцов: секретная подкормка от авторитетных дачников

11:57, 22 апр 2024

Огурцы — культура капризная. Не любит она ни бедную почву, ни избытка воды. А уж про региональные особенности и говорить нечего: в каждом уголке страны свой состав земли.

Но не стоит отчаиваться! Опытные дачники из Telegram-канала «» нашли простой и доступный способ увеличить урожай огурцов в полтора раза, причем практически без затрат.

Секрет кроется в биогумусе — настоящем кладезе питательных веществ для растений. Приобрести его можно в любом магазине для садоводов, а использование проще простого:

Разведите 50 мл биогумуса в 10 литрах воды. Полейте огурцы привычным способом. Затем под каждый куст вылейте 1 литр питательного раствора.

Повторяйте подкормку раз в 7-10 дней на протяжении всего периода роста, и ваши огурцы обязательно порадуют вас щедрым урожаем!

Автор: Алия Карачурина