+150% к урожаю огурцов: секретная подкормка от авторитетных дачников
11:57, 22 апр 2024
Огурцы — культура капризная. Не любит она ни бедную почву, ни избытка воды. А уж про региональные особенности и говорить нечего: в каждом уголке страны свой состав земли.
Но не стоит отчаиваться! Опытные дачники из Telegram-канала «Советы биолога» нашли простой и доступный способ увеличить урожай огурцов в полтора раза, причем практически без затрат.
Секрет кроется в биогумусе — настоящем кладезе питательных веществ для растений. Приобрести его можно в любом магазине для садоводов, а использование проще простого:
- Разведите 50 мл биогумуса в 10 литрах воды.
- Полейте огурцы привычным способом.
- Затем под каждый куст вылейте 1 литр питательного раствора.
Повторяйте подкормку раз в 7-10 дней на протяжении всего периода роста, и ваши огурцы обязательно порадуют вас щедрым урожаем!
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Автор: Алия Карачурина
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