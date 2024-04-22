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+150% к урожаю огурцов: секретная подкормка от авторитетных дачников

+150% к урожаю огурцов: секретная подкормка от авторитетных дачников

11:57, 22 апр 2024

Огурцы — культура капризная. Не любит она ни бедную почву, ни избытка воды. А уж про региональные особенности и говорить нечего: в каждом уголке страны свой состав земли.

Но не стоит отчаиваться! Опытные дачники из Telegram-канала «Советы биолога» нашли простой и доступный способ увеличить урожай огурцов в полтора раза, причем практически без затрат.

Секрет кроется в биогумусе — настоящем кладезе питательных веществ для растений. Приобрести его можно в любом магазине для садоводов, а использование проще простого:

  1. Разведите 50 мл биогумуса в 10 литрах воды.
  2. Полейте огурцы привычным способом.
  3. Затем под каждый куст вылейте 1 литр питательного раствора.

Повторяйте подкормку раз в 7-10 дней на протяжении всего периода роста, и ваши огурцы обязательно порадуют вас щедрым урожаем!

Никогда не думала, что 1 ложка этого средства изменит всё: Невероятный урожай огурцов гарантирован

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород огурцы
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