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«Не было там никакого сифилиса»: эксперт Иллариошкин назвал истинную причина смерти Ленина

«Не было там никакого сифилиса»: эксперт Иллариошкин назвал истинную причина смерти Ленина

16:07, 22 апр 2024

Более ста лет прошло с тех пор, как Владимир Ильич Ленин, основатель Советского государства и лидер большевистской революции, покинул этот мир. Однако споры о причинах его преждевременной кончины не утихают до сих пор, породив ожесточенные дискуссии в медицинских и научных кругах. Диагноз, приведший к смерти вождя мирового пролетариата, окутан тайной, разгадать которую пытаются современные исследователи.

В официальных документах значится, что Ленин скончался 21 января 1924 года от «диффузного атеросклероза» — болезни, связанной с отложением холестериновых бляшек и сужением просвета артерий. Тем не менее, многие ученые выдвигают альтернативные версии, утверждая, что истинной причиной смерти революционера был нейросифилис — поздняя стадия сифилитической инфекции, поражающая центральную нервную систему.

Одним из сторонников этой гипотезы является невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов, который после тщательного изучения медицинской карты Ленина пришел к выводу, что вождь мирового пролетариата страдал от последствий заражения бледной трепонемой — возбудителем сифилиса. Однако эта теория встретила жесткую критику со стороны ведущих специалистов.
— Не было там никакого сифилиса, — решительно опровергает версию Новоселова академик РАН Сергей Иллариошкин, возглавляющий Институт мозга Научного центра неврологии. — У Ленина, видимо, был тяжелый атеросклероз, связанный с генетическими особенностями. Мы нашли несколько неблагоприятных генетических полиморфизмов, которые запускают кальциевый обмен по нежелательному пути, что и привело к кальцификации сосудов.

По мнению эксперта, смерть вождя с высокой долей вероятности была вызвана осложнениями атеросклеротического поражения сосудистой системы.

В ходе исследований, проведенных Иллариошкиным и его коллегами, в срезах мозга Ленина не было обнаружено следов Treponema pallidum — бактерии, вызывающей сифилис. Этот факт, по словам ученого, опровергает распространенную версию о нейросифилисе как причине кончины большевистского лидера.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Global Look Press
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