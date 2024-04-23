Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Богат витаминами и лечит нервы: врач назвал самый полезный овощ — доступен каждому

Богат витаминами и лечит нервы: врач назвал самый полезный овощ — доступен каждому

09:40, 23 апр 2024

Когда речь заходит о полезных овощах, немногие могут сравниться с брокколи. Этот ярко-зеленый родственник капусты заслуживает звания настоящего супергероя в царстве растений благодаря своим невероятным питательным свойствам и потенциальной пользе для организма.

Прежде всего, брокколи является кладезем жизненно важных витаминов. Одна лишь порция этого овоща обеспечивает практически полную суточную норму витамина С и витамина К для взрослого человека. Витамин С, мощный антиоксидант, играет ключевую роль в регуляции нервной системы, стимулирует работу эндокринных желез и помогает организму бороться со стрессом. В свою очередь, витамин К способствует укреплению костей, активизирует свертывание крови, поддерживает иммунную систему и также оказывает положительное влияние на эндокринные железы.

Помимо витаминов, брокколи богат клетчаткой, необходимой для нормального пищеварения и чувства насыщения. Этот овощ также содержит лютеин - ценный антиоксидант, поддерживающий здоровье глаз и капилляров. Каротиноиды в его составе защищают зрение от вредного воздействия свободных радикалов и помогают сохранить остроту зрения.

Крепче гранита: Роспотребнадзор рекомендует эту специю – всего одна чайная ложка в день защитит от остеопороза

Читайте также:

Крепче гранита: Роспотребнадзор рекомендует эту специю – всего одна чайная ложка в день защитит от остеопороза
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: брокколи здоровье
Читайте также

Врач-диетолог назвал овощ для укрепления иммунитета и борьбы со старением: лучше апельсина и лимона
Это интересно
Врач-диетолог назвал овощ для укрепления иммунитета и борьбы со старением: лучше апельсина и лимона
Незаменимый овощ для весны: укрепит иммунитет, сердце и кишечник
Это интересно
Незаменимый овощ для весны: укрепит иммунитет, сердце и кишечник
Зеленый волшебник с грядки: эндокринолог рассказала о доступном продукте для регуляции холестерина и наполнения организма силой
Это интересно
Зеленый волшебник с грядки: эндокринолог рассказала о доступном продукте для регуляции холестерина и наполнения организма силой
Без этого витамина организм «загнется»: последствия пугающие
Это интересно
Без этого витамина организм «загнется»: последствия пугающие


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok