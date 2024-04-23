Богат витаминами и лечит нервы: врач назвал самый полезный овощ — доступен каждому
09:40, 23 апр 2024
Когда речь заходит о полезных овощах, немногие могут сравниться с брокколи. Этот ярко-зеленый родственник капусты заслуживает звания настоящего супергероя в царстве растений благодаря своим невероятным питательным свойствам и потенциальной пользе для организма.
Прежде всего, брокколи является кладезем жизненно важных витаминов. Одна лишь порция этого овоща обеспечивает практически полную суточную норму витамина С и витамина К для взрослого человека. Витамин С, мощный антиоксидант, играет ключевую роль в регуляции нервной системы, стимулирует работу эндокринных желез и помогает организму бороться со стрессом. В свою очередь, витамин К способствует укреплению костей, активизирует свертывание крови, поддерживает иммунную систему и также оказывает положительное влияние на эндокринные железы.
Помимо витаминов, брокколи богат клетчаткой, необходимой для нормального пищеварения и чувства насыщения. Этот овощ также содержит лютеин - ценный антиоксидант, поддерживающий здоровье глаз и капилляров. Каротиноиды в его составе защищают зрение от вредного воздействия свободных радикалов и помогают сохранить остроту зрения.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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