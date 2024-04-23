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В Уфе родился мальчик с 12 пальцами на ногах

В Уфе родился мальчик с 12 пальцами на ногах

10:12, 23 апр 2024

В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы произошло уникальное событие — на свет появился малыш с редкой наследственной аномалией. Младенец стал третьим ребенком в семье, и, как его старшие братья, он родился с дополнительным пальцем на каждой стопе.

Роды прошли посредством кесарева сечения у женщины, чей вес достигал 145 килограммов при росте 151 сантиметр на 39-й неделе беременности. Новорожденный мальчик весил четыре килограмма. Его старшие братья также появились на свет с врожденной полидактилией — феноменом, при котором человек рождается с лишними пальцами на руках или ногах.

Для проведения операций по удалению лишних пальцев двух старших сыновей семья ранее ездила в Санкт-Петербург, когда мальчикам исполнилось по году. Сейчас их развитие ничем не отличается от сверстников. Младшему ребенку предстоит пройти ту же процедуру в ближайшем будущем.

«Работая в операционной, мы столкнулись с рядом трудностей, но результат превзошел все ожидания,» — прокомментировали в перинатальном центре, где прошли роды.

Медицинский персонал высоко оценил успешное появление на свет малыша с генетической мутацией.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: vk.com/rkpcufa
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