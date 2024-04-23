Есть на каждой кухне: этот продукт врач рекомендовал исключить из рациона при аллергии

11:04, 23 апр 2024

Приход весны, с ее пышным цветением и пробуждением природы, омрачается для многих людей сезонной аллергией. Насморк, слезотечение, зуд и высыпания – эти неприятные симптомы могут значительно ухудшить качество жизни.

Врач-терапевт Владимир Диденко подчеркивает, что в борьбе с аллергией важно не только ограничить контакт с аллергенами, но и скорректировать свой рацион.

Гистамин: главный враг аллергика

Многие аллергические реакции связаны с активностью особого белка – гистамина. Он вызывает целый каскад неприятных симптомов: отек и покраснение кожи, зуд, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание.

Гипоаллергенная диета: на страже здоровья

Стоп-лист аллергика: продукты, под запретом

Мед: К сожалению, этот вкусный и полезный продукт может стать врагом аллергика. Мед не только содержит гистамин, но и способствует его выработке в организме, тем самым усугубляя симптомы аллергии. Фруктоза: Фруктоза, содержащаяся в меде, также может негативно влиять на течение аллергии.

При появлении признаков аллергии, таких как кожные высыпания, рекомендуется перейти на гипоаллергенную диету. Чем меньше продуктов, содержащих гистамин, будет в вашем рационе, тем быстрее и легче вам удастся справиться с болезнью.

Важно!

Не стоит полностью отказываться от меда, если вы не аллергик. Этот продукт обладает множеством полезных свойств. Однако перед его употреблением людям, склонным к аллергии, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, который подберет безопасную дозировку.

Помните:

Данная статья носит информационный характер. Не занимайтесь самолечением! При появлении симптомов аллергии необходимо обратиться к врачу, который поставит точный диагноз и назначит правильное лечение.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru