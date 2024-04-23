Стиралка будет как новая: простой способ очистки машинки, о котором не знают многие хозяйки

11:12, 23 апр 2024

Стиральная машинка — незаменимый помощник в быту. Но знаете ли вы, что эта верная помощница может таить в себе коварную опасность?

Под действием моющих средств, на внутренних элементах машинки со временем скапливается грязь, образуется плесень, а из-за застоявшейся воды появляется неприятный запах. Всё это не только портит эстетический вид техники, но и негативно влияет на качество стирки: белье может оставаться серым, плохо пахнуть, а на нем могут появиться пятна.

Специалисты канала «Чистюля» и мастера по ремонту бытовой техники в один голос твердят: чтобы вернуть вашей машинке былую чистоту и свежесть, необходимо регулярно проводить её чистку.

Генеральная уборка для вашей помощницы:

Очищаем манжету и барабан

Борьба с неприятными запахами

Смешиваем полстакана кальцинированной соды с водой до образования кашицы. Наносим полученную смесь на резиновый уплотнитель и барабан, оставляем на 30 минут. Затем тщательно промываем все чистой водой. Не забудьте про лоток для порошка!

Запускаем пустой режим стирки, добавив в лоток стакан столового уксуса. Через 30 минут ставим стирку на паузу и оставляем машинку с уксусом на 3 часа. После этого возобновляем цикл стирки.

Чистка сливного фильтра

Сливной фильтр, обычно спрятанный за небольшой панелью, является настоящим магнитом для грязи. Откручиваем его, промываем с помощью средства для посуды, удаляя скопившиеся комки. Фильтр ставим на место, закрываем панель.

Помните, регулярная чистка — залог не только безупречной работы техники, но и вашего здоровья. Не ленитесь уделять немного времени своей помощнице, и она будет радовать вас долгие годы.

Автор: Алия Карачурина