Муравьи исчезнут навсегда: понадобится пленка и тряпка

14:42, 23 апр 2024

Для многих дачников черные садовые муравьи стали настоящим бедствием. Эти насекомые не только причиняют вред растениям, высасывая соки, но и способствуют распространению опасных вредителей, таких как тля. Опытный садовод-любитель Виктория Радзевская предлагает экологичный и действенный способ борьбы с назойливыми насекомыми.

Вместо традиционных инсектицидов, Радзевская рекомендует использовать. Процесс начинается с тщательной расчистки муравейника, после чего в освободившееся жилище выливается кипяток, заставляющий обитателей покинуть насиженное место. Следующим шагом становится изоляция муравейника полиэтиленовой пленкой, под которую помещается пропитанная нашатырем тряпка.

Муравьи не выносят резкого запаха аммиака и экстремальных температур. Комбинированное воздействие этих двух факторов оказывается губительным для колонии, вынуждая ее мигрировать с участка. После такой обработки муравьи предпочтут обходить стороной бывшее пристанище.

Автор: Алия Карачурина