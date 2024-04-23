Черенки смородины и винограда сразу дадут корни: замочите их в этом растворе на 3 дня
14:54, 23 апр 2024
В арсенале каждого садовода есть свои секреты, помогающие вырастить пышный и цветущий сад. Один из них, о котором сегодня пойдет речь, удивит вас своей простотой и доступностью. Речь идет о меде – не только вкусном лакомстве, но и незаменимом помощнике в укоренении черенков.
Виктор Юшков, опытный садовод, делится своим проверенным методом использования меда для ускорения роста корней у таких капризных растений, как розы, виноград и смородина.
Секрет кроется в медовом растворе, который легко приготовить: на три литра воды достаточно одной столовой ложки меда. Тщательно перемешав раствор, поместите в него черенки, оставив их "напиваться" на 3-4 дня.
По словам эксперта, такой медовый эликсир творит чудеса: корневая система растений развивается стремительно, а сами черенки после укоренения в медовом растворе быстро адаптируются к новым условиям и радуют глаз пышным цветением.
Преимущества использования медового раствора:
- Простота приготовления: доступные ингредиенты и элементарный процесс не требуют особых навыков.
- Эффективность: стимулирует рост корней, повышает шансы на успешное укоренение даже капризных растений.
- Безопасность: натуральный компонент, не содержит вредных химических веществ.
- Доступность: мед можно найти практически в каждом доме или магазине.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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