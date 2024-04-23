Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Буйное цветение герани обеспечено: нужно всего лишь 3 ложки

Буйное цветение герани обеспечено: нужно всего лишь 3 ложки

15:07, 23 апр 2024

Герань – любимица многих цветоводов, украшающая подоконники своими яркими цветами. Но чтобы герань радовала глаз пышным цветением, ей требуется забота и правильный уход. Опытный цветовод Елена Литвинова делится секретным рецептом "цветочного эликсира", который станет настоящим энергетическим напитком для вашего растения.

Секретный рецепт для пышного цветения

Для приготовления эликсира вам понадобится:

  • 1 зубчик чеснока
  • 1 луковица
  • 1 грамм янтарной кислоты
  • 1 ампула витаминов группы B
  • 1 грамм глицина
  • 1 литр воды

Приготовление:
  1. Измельчите чеснок и лук.
  2. Смешайте все ингредиенты в блендере с теплой водой.
  3. Взбейте до однородной массы.
  4. Процедите полученный раствор.
  5. Добавьте воды до 1 литра.

Применение:

  • Один раз в месяц поливайте герань 3 чайными ложками эликсира на одно растение.
  • Поливайте под корень.
  • Перед следующим поливом дайте грунту полностью просохнуть.

Секреты пышного цветения:

  • Влажность грунта: Герань любит влажный грунт, но не допускайте его переувлажнения.
  • Освещение: Обеспечьте герани хорошее освещение, но избегайте прямых солнечных лучей.
  • Подкормка: Регулярно подкармливайте герань комплексными удобрениями для цветущих растений.
  • Обрезка: Обрезайте герань весной, чтобы стимулировать рост новых побегов и обильное цветение.
Герань будет невероятно пышной: Забудьте об обрезке, просто сделайте несколько надрезов

Читайте также:

Герань будет невероятно пышной: Забудьте об обрезке, просто сделайте несколько надрезов
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы цветы герань
Читайте также

Не герань, а огромный цветущий шар: добавьте в грунт две горсти копеечного средства
Потребитель в Башкирии
Не герань, а огромный цветущий шар: добавьте в грунт две горсти копеечного средства
Герань зацветет, как никогда: секрет пышного цветения, который вы не знали
Это интересно
Герань зацветет, как никогда: секрет пышного цветения, который вы не знали
Огромное цветущее покрывало: простой раствор для герани
Это интересно
Огромное цветущее покрывало: простой раствор для герани
Проблемы со здоровьем? Поставьте дома этот цветок!
Это интересно
Проблемы со здоровьем? Поставьте дома этот цветок!


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok