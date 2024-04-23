Буйное цветение герани обеспечено: нужно всего лишь 3 ложки

15:07, 23 апр 2024

Герань – любимица многих цветоводов, украшающая подоконники своими яркими цветами. Но чтобы герань радовала глаз пышным цветением, ей требуется забота и правильный уход. Опытный цветовод Елена Литвинова делится секретным рецептом "цветочного эликсира", который станет настоящим энергетическим напитком для вашего растения.

Секретный рецепт для пышного цветения

Для приготовления эликсира вам понадобится:

1 зубчик чеснока

1 луковица

1 грамм янтарной кислоты

1 ампула витаминов группы B

1 грамм глицина

1 литр воды

Измельчите чеснок и лук. Смешайте все ингредиенты в блендере с теплой водой. Взбейте до однородной массы. Процедите полученный раствор. Добавьте воды до 1 литра.

Применение:

Один раз в месяц поливайте герань 3 чайными ложками эликсира на одно растение.

Поливайте под корень.

Перед следующим поливом дайте грунту полностью просохнуть.

Секреты пышного цветения:

Влажность грунта: Герань любит влажный грунт, но не допускайте его переувлажнения.

Освещение: Обеспечьте герани хорошее освещение, но избегайте прямых солнечных лучей.

Подкормка: Регулярно подкармливайте герань комплексными удобрениями для цветущих растений.

Обрезка: Обрезайте герань весной, чтобы стимулировать рост новых побегов и обильное цветение.

Автор: Алия Карачурина