Буйное цветение герани обеспечено: нужно всего лишь 3 ложки
15:07, 23 апр 2024
Герань – любимица многих цветоводов, украшающая подоконники своими яркими цветами. Но чтобы герань радовала глаз пышным цветением, ей требуется забота и правильный уход. Опытный цветовод Елена Литвинова делится секретным рецептом "цветочного эликсира", который станет настоящим энергетическим напитком для вашего растения.
Секретный рецепт для пышного цветения
Для приготовления эликсира вам понадобится:
- 1 зубчик чеснока
- 1 луковица
- 1 грамм янтарной кислоты
- 1 ампула витаминов группы B
- 1 грамм глицина
- 1 литр воды
Приготовление:
- Измельчите чеснок и лук.
- Смешайте все ингредиенты в блендере с теплой водой.
- Взбейте до однородной массы.
- Процедите полученный раствор.
- Добавьте воды до 1 литра.
Применение:
- Один раз в месяц поливайте герань 3 чайными ложками эликсира на одно растение.
- Поливайте под корень.
- Перед следующим поливом дайте грунту полностью просохнуть.
Секреты пышного цветения:
- Влажность грунта: Герань любит влажный грунт, но не допускайте его переувлажнения.
- Освещение: Обеспечьте герани хорошее освещение, но избегайте прямых солнечных лучей.
- Подкормка: Регулярно подкармливайте герань комплексными удобрениями для цветущих растений.
- Обрезка: Обрезайте герань весной, чтобы стимулировать рост новых побегов и обильное цветение.
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Автор: Алия Карачурина
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