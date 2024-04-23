Роковые ошибки огородников: из-за них может погибнуть урожай помидоров

15:15, 23 апр 2024

Для многих дачников добиться по-настоящему впечатляющего урожая помидоров порой становится настоящим вызовом. В чем же кроются основные подводные камни, способные свести на нет все старания садоводов? Рассмотрим три ключевых фактора, игнорирование которых чревато разочарованием.

Орошение: найдите баланс

Световой простор для каждого куста

Первая распространенная ошибка - неравномерный полив. Чрезмерное увлажнение губительно для томатов: корни начинают гнить, создавая благоприятную среду для развития грибков. Это негативно сказывается на плодах: они трескаются, теряют товарный вид и вкус.

Помидоры - настоящие солнцелюбы. Им необходим не только обильный свет, но и простор для роста. При посадке рассады важно соблюдать оптимальное расстояние между кустами, чтобы каждый из них получал достаточное количество солнечных лучей.

Азот - не всё!

Казалось бы, чем больше азота, тем пышнее зелень. Но это заблуждение. Чрезмерное увлечение азотными удобрениями приводит к бурному росту листьев в ущерб плодоношению. Подкармливайте помидоры сбалансированным составом, включающим фосфор и калий. Эти элементы необходимы для развития крепкой корневой системы и формирования вкусных, сочных томатов

Автор: Алия Карачурина