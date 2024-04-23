Как покрасить яйца на Пасху: необычные и простые способы

15:23, 23 апр 2024

С приближением Пасхи многие хозяйки ломают голову над тем, как оригинально украсить главный символ праздника — яйцо. В ход идут покупные красители, трафареты, наклейки, но хочется чего-то нового, интересного.

Специалисты популярного Telegram-канала «Хитрости Хозяйки» спешат поделиться необычным методом окрашивания яиц, где главный секрет кроется не в красителях, а в натуральных ингредиентах!

Секрет прост — используем дары природы!

Итак, творим волшебство!

Перед тем, как погрузить яйца в красочную ванну, их необходимо тщательно вымыть. Это позволит красителям лучше лечь на скорлупу.

1. Насыщенный бордовый:

Нарежьте свеклу кусочками и поместите в кастрюлю.

Добавьте яйца.

Залейте все кипятком.

Оставьте настаиваться на 30 минут.

2. Яркий желтый:

В другой емкости разведите куркуму в горячей воде.

Опустите туда яйца.

Оставьте окрашиваться на полчаса.

3. Нежные пастельные тона:

Для получения нежно-розового цвета используйте свекольный сок, разведенный водой.

Для голубого — сок краснокочанной капусты.

Для зеленого — шпинат.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru