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Как покрасить яйца на Пасху: необычные и простые способы

Как покрасить яйца на Пасху: необычные и простые способы

15:23, 23 апр 2024

С приближением Пасхи многие хозяйки ломают голову над тем, как оригинально украсить главный символ праздника — яйцо. В ход идут покупные красители, трафареты, наклейки, но хочется чего-то нового, интересного.

Специалисты популярного Telegram-канала «Хитрости Хозяйки» спешат поделиться необычным методом окрашивания яиц, где главный секрет кроется не в красителях, а в натуральных ингредиентах!

Секрет прост — используем дары природы!

Перед тем, как погрузить яйца в красочную ванну, их необходимо тщательно вымыть. Это позволит красителям лучше лечь на скорлупу.

Итак, творим волшебство!

1. Насыщенный бордовый:

  • Нарежьте свеклу кусочками и поместите в кастрюлю.
  • Добавьте яйца.
  • Залейте все кипятком.
  • Оставьте настаиваться на 30 минут.

2. Яркий желтый:

  • В другой емкости разведите куркуму в горячей воде.
  • Опустите туда яйца.
  • Оставьте окрашиваться на полчаса.

3. Нежные пастельные тона:

  • Для получения нежно-розового цвета используйте свекольный сок, разведенный водой.
  • Для голубого — сок краснокочанной капусты.
  • Для зеленого — шпинат.
Красим яйца к Пасхе: понадобится всего два натуральных ингредиента — они есть на каждой кухне

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Красим яйца к Пасхе: понадобится всего два натуральных ингредиента — они есть на каждой кухне
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: пасха советы
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