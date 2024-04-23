Как покрасить яйца на Пасху: необычные и простые способы
15:23, 23 апр 2024
С приближением Пасхи многие хозяйки ломают голову над тем, как оригинально украсить главный символ праздника — яйцо. В ход идут покупные красители, трафареты, наклейки, но хочется чего-то нового, интересного.
Специалисты популярного Telegram-канала «Хитрости Хозяйки» спешат поделиться необычным методом окрашивания яиц, где главный секрет кроется не в красителях, а в натуральных ингредиентах!
Секрет прост — используем дары природы!
Перед тем, как погрузить яйца в красочную ванну, их необходимо тщательно вымыть. Это позволит красителям лучше лечь на скорлупу.
Итак, творим волшебство!
1. Насыщенный бордовый:
- Нарежьте свеклу кусочками и поместите в кастрюлю.
- Добавьте яйца.
- Залейте все кипятком.
- Оставьте настаиваться на 30 минут.
2. Яркий желтый:
- В другой емкости разведите куркуму в горячей воде.
- Опустите туда яйца.
- Оставьте окрашиваться на полчаса.
3. Нежные пастельные тона:
- Для получения нежно-розового цвета используйте свекольный сок, разведенный водой.
- Для голубого — сок краснокочанной капусты.
- Для зеленого — шпинат.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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