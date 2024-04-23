Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Этот фрукт - кошмар для клещей: они в ужасе разбегаются от его запаха

Этот фрукт - кошмар для клещей: они в ужасе разбегаются от его запаха

21:58, 23 апр 2024

С наступлением весенних деньков и первыми признаками лета природа начинает пробуждаться к жизни после зимней спячки. Увы, вместе с ожившей растительностью просыпаются и ненасытные клещи - крошечные, но опасные паразиты, способные нанести серьезный вред здоровью человека. И угроза эта подстерегает не только лесных гуляк, но и посетителей городских парков.

На помощь в борьбе с клещами приходит удивительное научное открытие. Оказывается, этих насекомых отпугивает запах цитрусовых! Используя свойства апельсинового и грейпфрутового соков, можно создать действенный и совершенно безопасный натуральный репеллент.

Приготовление домашнего цитрусового репеллента не составит труда. Всего лишь смешайте несколько столовых ложек свежевыжатых апельсинового и грейпфрутового соков с полулитром воды. Затем перелейте ароматную смесь в распылитель и тщательно обработайте ею одежду и обувь перед прогулкой. Этот простой шаг защитит вас от нежелательной компании клещей во время отдыха на природе.

Что особенно приятно - этот натуральный метод не только надежно отпугнет паразитов, но и окутает вас освежающим цитрусовым ароматом. Больше никаких токсичных химических средств!

Если укусил клещ: Врачи дали четкий алгоритм действий при контакте с паразитом — что категорически нельзя делать

Читайте также:

Если укусил клещ: Врачи дали четкий алгоритм действий при контакте с паразитом — что категорически нельзя делать
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы клещи
Читайте также

Заставляет спешно ретироваться: простое средство, которое клещи просто ненавидят
Это интересно
Заставляет спешно ретироваться: простое средство, которое клещи просто ненавидят
Простое средство от клещей: сбегут за километр, стоит только распылить на одежду
Это интересно
Простое средство от клещей: сбегут за километр, стоит только распылить на одежду
Ненавистный запах для клещей: нанесите это натуральное средство на одежду, и паразиты в ужасе разбегутся от вас
Это интересно
Ненавистный запах для клещей: нанесите это натуральное средство на одежду, и паразиты в ужасе разбегутся от вас
Клещи в ужасе будут обходить вас стороной: вместо репеллентов используйте секрет охотников и грибников
Это интересно
Клещи в ужасе будут обходить вас стороной: вместо репеллентов используйте секрет охотников и грибников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok