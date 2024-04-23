Клубника попрет как бешеная: сделайте это до цветения

22:06, 23 апр 2024

Сезон клубники — долгожданное время для садоводов и любителей свежих ягод. Когда на грядках распускаются первые нежно-белые цветы, сердце каждого огородника начинает биться чаще в предвкушении сладкого урожая. Сохранить здоровье растений и обеспечить роскошный урожай помогут советы экспертов.

Подготовка растений к цветению является ключевым этапом в выращивании клубники. Опытные садоводы рекомендуют проводить внекорневую подкормку, опрыскивая листву жизненно важным микроэлементом — бором. Этот незаменимый помощник активизирует физиологические процессы в клубничных кустах, повышая завязываемость плодов.

Для приготовления подкормки достаточно растворить 2 грамма борной кислоты в 10 литрах воды. Такой концентрированный состав можно равномерно распылить на листву или полить под корень. Менее насыщенный раствор готовится путем уменьшения дозировки вдвое — 1 грамм борной кислоты на 10 литров воды. В этом случае подкормку рекомендуется повторять каждые две недели в период цветения.

Не менее важной задачей является защита клубничных плантаций от вредителей, способных нанести непоправимый урон будущему урожаю. Особого внимания требует борьба с опасным врагом под названием долгоносик. Эти прожорливые насекомые могут за считанные дни уничтожить всю надежду на сладкий сбор. Для эффективной обработки рекомендуются инсектициды, безопасные для пчел, например, «Алатар», «Актару» или «Актеллик». В качестве экологичной альтернативы садоводы могут использовать биологические препараты вроде «Фитоверма», «Битоксибациллина» или «Искры-Био».

Среди народных методов защиты клубники от вредителей особой популярностью пользуется табачная пыль. Ее можно свободно рассыпать по грядкам, создавая неприятный для долгоносиков запах и препятствуя их распространению. Этот простой и доступный прием поможет сохранить ягодный урожай, не причиняя вреда окружающей среде. Благодаря комплексному подходу — от внекорневых подкормок до натуральных репеллентов — садоводы смогут собрать роскошный клубничный урожай, истинную гордость огородников.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru