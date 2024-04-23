Будете спать, как младенец: специалист назвал лучший способ победить бессонницу

22:22, 23 апр 2024

Ученые, кажется, наконец-то нашли ключ к спокойному сну. Их революционное открытие, опубликованное в авторитетном журнале BMJ Open, опрокидывает устоявшиеся мифы о борьбе с ночными бдениями и предлагает удивительно простой, но действенный способ.

Итак, что же представляет собой эта волшебная таблетка для сна? Оказывается, секрет кроется в регулярных физических упражнениях. Исследователи обнаружили, что занятия спортом как минимум дважды в неделю могут значительно снизить риск возникновения проблем со сном. Согласно результатам, участники, ведущие активный образ жизни, имели на впечатляющие 42% меньше шансов столкнуться с трудностями засыпания по сравнению с теми, кто придерживался сидячего образа жизни.

Впечатляющие результаты наблюдались не только у опытных спортсменов. Даже те, кто ранее не увлекался физической активностью, но решился на перемены и начал регулярно тренироваться, быстро почувствовали положительный эффект. Для этой категории новичков риск бессонницы снизился на 21%, что красноречиво свидетельствует о важности движения для качественного ночного отдыха. Исследование основано на данных 4 339 человек из девяти европейских стран, что придает его выводам дополнительный вес и значимость для широкой аудитории.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru