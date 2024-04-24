Лишитесь жилья из-за одной подписи: ни в коем случае не подписывайте эти пункты

09:03, 24 апр 2024

Приобретение жилья – серьезный шаг, требующий особого внимания не только к самой недвижимости, но и к деталям сопутствующих документов. Эксперт в области недвижимости Дмитрий Молчанов раскрывает потенциальные риски, которые могут скрываться в договоре купли-продажи квартиры.

В первую очередь, следует насторожиться, если продавец предлагает указать заниженную стоимость жилья. Подобная уловка нацелена на снижение налоговой базы, однако таит в себе опасность для покупателя. В случае оспаривания сделки суд может обязать выплатить лишь сумму, прописанную в договоре, что окажется существенно ниже реальной цены.

Другой распространенной ошибкой является полная предоплата квартиры путем перевода денег продавцу до государственной регистрации права собственности. Здесь риск заключается в возможном исчезновении продавца, после чего получение жилплощади потребует долгих судебных разбирательств. Разумнее хранить средства на банковском счете до завершения сделки.

При составлении договора крайне важно детально описать состояние квартиры. Любые повреждения или отсутствующие элементы должны быть зафиксированы, чтобы избежать споров при передаче жилья. Иначе доказать первоначальные договоренности будет проблематично.

Наконец, сторонам необходимо убедиться, что в квартире после продажи не останется зарегистрированных лиц. В противном случае новому владельцу придется пройти через долгий и сложный процесс принудительного выселения через суд.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru