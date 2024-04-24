Как избавиться от растительности на садовой дорожке: этот раствор превратит траву в сухую труху

09:59, 24 апр 2024

В теплое время года садовые дорожки нередко становятся ареной борьбы с нежелательной растительностью. Мох, лишайники, сорняки и трава упрямо прорастают в щелях и на поверхности, придавая неухоженный вид участку. Прибегать к прополке и ручному удалению этих зеленых захватчиков не обязательно – существует гораздо более эффективный и экономичный способ.

Секрет кроется в простом домашнем растворе на основе хлорсодержащего отбеливателя. Его активные компоненты не только уничтожают нежелательную растительность, но и предотвращают ее дальнейший рост в течение всего сезона. При этом раствор абсолютно безопасен для окружающей среды и не наносит вреда культурным растениям при условии правильного применения.

Для приготовления смеси необходимо смешать ¾ стакана любого отбеливателя с 4 литрами воды. Полученным раствором следует обработать заросшие участки – опрыскать или полить непосредственно сорняки. Лучшее время для процедуры – безветренный сухой вечер, чтобы избежать попадания раствора на соседние культуры.

Через 12-20 часов после обработки нежелательная растительность полностью высохнет и утратит жизнеспособность. Ее легко можно будет собрать руками, не прикладывая больших усилий. Таким образом, садовые дорожки останутся чистыми и опрятными на протяжении всего лета, не доставляя дополнительных хлопот.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru