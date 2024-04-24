При варикозе этого делать категорически нельзя: флеболог назвал 5 неожиданных запретов

10:04, 24 апр 2024

Варикозное расширение вен - коварное наследие, которое может передаваться от родителей к детям. Однако опытные врачи утверждают, что генетическую предрасположенность можно обхитрить, если строго следовать определенным правилам в повседневной жизни. Ведущий отечественный флеболог, кандидат медицинских наук Максим Абасов поделился своими рекомендациями, как предупредить варикоз тем, у кого в семье были случаи этого недуга.

Главный враг здоровых вен - статичность. Долгое стояние или сидение на одном месте вызывает застой крови и нарушает ее циркуляцию. Поэтому первый совет - максимально исключить неподвижное положение тела, особенно на работе. Людям, чья профессия связана с продолжительными статическими нагрузками, доктор настоятельно рекомендует сменить род деятельности.

Второе табу для тех, кто борется с венозной недостаточностью - поднятие тяжестей. При физических усилиях повышается внутрибрюшное давление, что препятствует нормальному кровотоку и провоцирует расширение венозных сосудов.

Третий запрет врача касается посещения бань, саун и иных мест с жарким влажным воздухом. Высокие температуры способствуют расслаблению и расширению вен, что для склонных к варикозу людей может иметь пагубные последствия.

Четвертый совет экспертов - забыть о высоких каблуках. Идеальная высота - не более 4-5 см, обеспечивающая свободное движение голеностопа и правильный кровоток в ногах.

Пятым условием сохранности вен выступает контроль веса. Лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на венозную систему, так что людям с венозными проблемами важно поддерживать стройную фигуру.

Приведенная информация носит ознакомительный характер. Для индивидуальных консультаций необходимо обратиться к врачу-специалисту.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru