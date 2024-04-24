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Как определить поддельное молоко в домашних условиях: несколько лайфхаков

Как определить поддельное молоко в домашних условиях: несколько лайфхаков

10:24, 24 апр 2024

В России молоко — один из самых популярных продуктов, используемых при приготовлении разнообразных блюд. Однако далеко не всегда покупателям достается натуральный, качественный продукт. Недобросовестные производители нередко прибегают к хитростям, чтобы увеличить срок годности и изменить консистенцию молока.

Как отличить поддельный продукт от настоящего? Эксперт по домоводству, ведущая популярного Дзен-канала «Хозяюшка», делится проверенными лайфхаками. Ее опыт показывает, что в молоко могут добавлять соду для консервации и мел для сгущения.

Чтобы вывести обманщиков на чистую воду, наполните стакан молоком наполовину. Затем добавьте щепотку лимонной кислоты и столовую ложку уксуса, тщательно перемешав. Если вы увидите пузырьки, пену и услышите шипение — перед вами «меловое» молоко.

Наличие соды легко проверить при помощи лакмусовой бумажки. Окрасится она в синий цвет — значит, в составе содержится этот компонент.

Есть и другой простой трюк для определения разбавленного молока. Тонкой струйкой вылейте продукт в теплую воду. Настоящее цельное молоко гуще и не сразу смешается с водой.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: лайфхаки молоко
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