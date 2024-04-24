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Подкормки и химия станут не нужны – названа лучшая защита помидоров от фитофторы и вредителей

Подкормки и химия станут не нужны – названа лучшая защита помидоров от фитофторы и вредителей

10:31, 24 апр 2024

Забудьте о химических подкормках и токсичных средствах защиты растений. Существует естественный и эффективный способ вырастить богатый урожай сочных, здоровых помидоров – используя силу горчицы в качестве сидерата.

В начале дачного сезона многие садоводы тщательно готовят грядки, рыхля почву и внося питательные вещества. Однако опытные огородники идут другим путем, высаживая томаты прямо в грядки, засеянные горчицей. Этот простой трюк открывает множество преимуществ.

Во-первых, горчица является естественным биологическим средством борьбы с вредителями и болезнями. Ее корни привлекают полезные бактерии псевдомонаса, которые подавляют развитие фитофторы и корневых гнилей. Сам запах горчицы отпугивает слизней, проволочника, нематод и тлю, не давая им приблизиться к помидорным кустам.

Кроме того, по мере роста горчица служит отличной мульчей. Ее разросшиеся зеленые стебли можно регулярно подстригать и раскладывать вокруг томатов, создавая притенение и сохраняя влагу в почве даже в самую жаркую погоду. Растущие в таких условиях помидоры не будут страдать от засухи и перегрева.

Но главная польза сидерата кроется в его корневой системе. Разветвленные корни горчицы глубоко проникают в грунт, обогащая его азотом и другими жизненно важными питательными элементами. Это дает томатам мощный стимул для быстрого роста и обильного плодоношения. Кроме того, густая поросль горчицы не оставляет шансов сорнякам, вытесняя их с грядок.

Роковые ошибки огородников: из-за них может погибнуть урожай помидоров

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы помидоры
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