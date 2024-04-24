Как избавиться от тараканов в квартире: от этой «вкусняшки» они вымрут подчистую

11:54, 24 апр 2024

Проблема с нашествием тараканов в домашних условиях отнюдь не редкость. Современные насекомые стали устойчивы к обычным коммерческим средствам, которые когда-то были эффективны. Они успешно вырабатывают невосприимчивость к ядам, превращая борьбу с ними в упорную битву.

Однако существует простой и проверенный временем способ, позволяющий избавиться от назойливых вредителей быстро и без больших усилий. Эксперты санитарной службы «Дез групп» раскрывают секрет успешной борьбы с тараканами.

Для начала необходимо взять столовую ложку обычной буры (соединение натрия). Затем отварить вкрутую куриное яйцо и растолочь желток. Смешать буру с желтком до получения плотной консистенции, при необходимости добавить пару капель воды. Из полученной массы сформировать маленькие шарики, используя перчатки.

Далее следует разложить приманки в местах, излюбленных тараканами: за плинтусами, вокруг мусорных баков, в духовке, за шкафами. Манящий запах яичной массы неминуемо привлечет вредителей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru