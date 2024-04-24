Как избавиться от корневой гнили огурцов: поможет обычная пластиковая бутылка

12:01, 24 апр 2024

Увядание листьев огурцов часто вводит садоводов в заблуждение. Многие принимаются усиленно поливать растения, пытаясь восполнить предполагаемый недостаток влаги. Однако нередко причина кроется в коварном заболевании — корневой гнили, которая поражает главный стебель огурцов, провоцируя гниение.

Опытные огородники давно нашли эффективный способ предотвратить эту напасть. Автор популярного канала «Маленький сад на краю Вселенной» делится проверенным лайфхаком с использованием обычных пластиковых бутылок.

Для начала необходимо взять 1,5-литровую емкость и разрезать ее на кольца шириной 1,5-2 сантиметра. Сразу после появления всходов огурцов нужно надеть такое цельное, без разрезов, кольцо на каждое растение. Этот простой ограничитель обеспечит направленную подачу влаги исключительно к корневой системе.

При регулярном и обильном поливе вода будет проникать в почву снаружи кольца, минуя стебель огурца. Таким образом, корневая гниль не получит благоприятных условий для развития, а огуречная грядка порадует обильным урожаем сочных, здоровых плодов.

Автор: Алия Карачурина