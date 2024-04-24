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Полы засияют, как зеркало: добавьте в воду эти два вещества

Полы засияют, как зеркало: добавьте в воду эти два вещества

22:27, 24 апр 2024

Есть рецепт, который поможет привести полы в идеальное состояние, не прибегая к химическим средствам. При этом процесс уборки станет простым и быстрым, а результат порадует безупречным блеском.

Все, что понадобится - яблочный уксус и обычная поваренная соль из кухонных запасов. Начните с того, что налейте в ведро горячую воду. Затем добавьте стакан яблочного уксуса - этот натуральный ингредиент обладает отличными чистящими свойствами и придаст поверхности лоск. Для усиления антибактериального эффекта подсыпьте в раствор горсть соли.

Этот простой состав не только очистит полы до идеального сияния, но и наполнит комнату свежестью. Благодаря такому безопасному и экологичному методу, ваши полы будут сверкать чистотой на протяжении многих дней. При этом вам не придется тратить массу усилий.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: советы уборка
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